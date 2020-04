L’Ue cerca di salvare le vacanze | sempre che qualcuno voglia farle

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma. Il turismo costituisce il 10 per cento del prodotto interno lordo di tutta l’Unione europea e, secondo l’Ocse, quest’anno il settore potrebbe subire un calo del 70 per cento. Anche Thierry Breton, commissario Ue per il Mercato interno, nella riunione con i ministri del Turismo lunedì ha ripetu