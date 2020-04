Ludovico Tersigni | «Sono un attore di serie teen Che male c’è?»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ludovico Tersigni non è un ragazzo che ama starsene in panciolle. Da quando è in quarantena, non fa che trovare nuovi modi per tenersi impegnato e far sì che il tempo passi più in fretta: «Ho il mio bel da fare. Per fortuna sono riuscito a sfangare questo mesetto un po’ stantio» spiega Ludovico al telefono dalla sua cameretta a Nettuno, impegnato a scontare il suo lockdown con vista sul mare. Ogni mattina si dedica ai suoi esercizi: prima che arrivasse l’epidemia aveva iniziato l’arrampicata ma, ora che è costretto a casa, si arrangia con i mezzi di cui dispone. Come un curioso strumento di legno che lo aiuta a fare le trazioni, lo stretching e gli addominali, «tutto ciò che ha a che fare con il rimanere appesi come le scimmie». Lo sport, d’altronde, è una cosa che lo accomuna ad Ale, il personaggio che interpreta in Summertime, la nuova serie originale italiana di Netflix prodotta da Cattleya che promette di farci assaporare l’estate in un momento in cui la prospettiva di andare al mare non sembra poi così scontata come si potrebbe pensare. https://www.youtube.com/watch?v=n1yLsV-IPOk&t=3s