L'orso Papillon è stato catturato dopo una latitanza di 289 giorni (Di mercoledì 29 aprile 2020) è durata 289 giorni la 'latitanza' dell'orso M49 catturato nella notte in Trentino. Mentre si aggirava nei boschi delle Giudicarie nel Trentino occidentale, il plantigrado, ribattezzato "Papillon" dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, di tre anni e mezzo e del peso di 167 chilogrammi è finito in una 'trappola tubo'. L'orso bruno più ricercato d'Italia, dentro della trappola coperta da un telone camouflage trainata da un fuoristrada, è tornato nel recinto dell'area faunistica dedicata del Casteller a Trento Sud da dove era fuggito all'alba del 15 luglio dello scorso anno. L'ultima operazione, quella che ha portato alla cattura, risale alla serata di ieri quando nella zona di Tione sono entrati in azione gli uomini del Corpo provinciale della forestale che hanno piazzato la trappola. L'animale e' stato catturato e trasportato sveglio, sotto il ... Leggi su agi L'orso Papillon è stato catturato

