Lonely Planet | la guida cult ferma le pubblicazioni dei nuovi volumi

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il famoso marchiola pubblicazione di nuove guide turistiche. Chi non conosce le famose guide? Anche per noi, viaggiatori incalliti, questisono come deisacri che accompagnano ogni partenza soprattutto verso mete lontane. Molti utilizzano queste guide un po’ come un ricordo di ogni luogo visitato. Una cartina … L'articolo: laledeiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com