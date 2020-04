Lombardia | Task force | “Il Coronavirus era giunto a Milano il 26 gennaio”

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il lavoro di ricerca dellasanitaria ha portato ad ipotizzare che ilfosseingià a fine gennaio. In questi mesi abbiamo identificato come data d’inizio del contagio dain Italia, il giorno 21 febbraio. In quella data, infatti, è stato accertato il caso 1 di contagio a Codogno … L'articolo: “Ilerail 26 gennaio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : Covid-19, task force Lombardia: 'Virus a Milano già dal 26 gennaio' #milano - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Covid-19, task force Lombardia: 'Virus a Milano già dal 26 gennaio' #milano - rosariob12 : RT @MediasetTgcom24: Covid-19, task force Lombardia: 'Virus a Milano già dal 26 gennaio' #milano - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Covid-19, task force Lombardia: 'Virus a Milano già dal 26 gennaio' #milano - Marina48118673 : RT @MediasetTgcom24: Covid-19, task force Lombardia: 'Virus a Milano già dal 26 gennaio' #milano -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Task

Il lavoro di ricerca della task force sanitaria ha portato ad ipotizzare che il coronavirus fosse giunto in lombardia già a fine gennaio. In questi mesi abbiamo identificato come data d’inizio del ...Cronaca - Contagio in atto dunque quasi un mese prima della scoperta del cosiddetto paziente uno di Codogno. Secondo la task force regionale, al 26 gennaio in tutta la Lombardia i contagiati erano già ...