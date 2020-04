Locarno 2020: il festival è stato annullato (Di mercoledì 29 aprile 2020) annullato Locarno 73, il festival rilancia con Locarno 2020 - For the Future of Films, per aiutare i cineasti in difficoltà. L'emergenza sanitaria ha spinto gli organizzatori di Locarno 2020 ad annullare l'edizione del festival. Constatata l'inattuabilità della manifestazione nella sua regolare forma fisica a causa dell'emergenza e delle odierne direttive delle autorità federali riguardanti i grandi eventi, il Consiglio direttivo e il Consiglio di amministrazione del Locarno Film festival, sotto la presidenza di Marco Solari, annunciano che, non essendo possibile un'edizione incentrata sull'incontro e la condivisione degli spazi fisici, il festival cambia forma e rilancia con Locarno 2020 - For the Future of Films, un'iniziativa volta al sostegno del cinema d'autore indipendente. Con rammarico il Consiglio direttivo del Locarno Film ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 aprile 2020)73, ilrilancia con- For the Future of Films, per aiutare i cineasti in difficoltà. L'emergenza sanitaria ha spinto gli organizzatori diad annullare l'edizione del. Constatata l'inattuabilità della manifestazione nella sua regolare forma fisica a causa dell'emergenza e delle odierne direttive delle autorità federali riguardanti i grandi eventi, il Consiglio direttivo e il Consiglio di amministrazione delFilm, sotto la presidenza di Marco Solari, annunciano che, non essendo possibile un'edizione incentrata sull'incontro e la condivisione degli spazi fisici, ilcambia forma e rilancia con- For the Future of Films, un'iniziativa volta al sostegno del cinema d'autore indipendente. Con rammarico il Consiglio direttivo delFilm ...

LongTakeIt : Annullato #Locarno73, il Festival rilancia con Locarno 2020 – For the Future of Films - cinematografoIT : L'edizione 73 di @FilmFestLocarno viene annullata per l'emergenza #COVID19, ma prenderà vita un'iniziativa a sosteg… - StudioKappa_it : Empowerment di Comunità Gestire il potere per attivare empowerment sul territorio a cura di Simone Deflorian Locarn… - salutedomani : #Coronavirus: Checkpoint di #Locarno dal 30 aprile alla Palestra della… - dermanewsok : Coronavirus: Checkpoint di Locarno dal 30 aprile alla Palestra della Peschiera. In Ticino 8 positivi e 5 d... -