Locali riaccesi per una sera Il grido della Milano da bere

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Anna Muzio L'iniziativa pacifica dei 100mila ristoranti italiani chiusi. L'allarme: "Ricavi -70% con il distanziamento" Le strade diin preda da settimane di un mesto coprifuoco sono state rischiarate ieridalle le luci dei, dei ristoranti, dei bar che un tempo le animavano. Alle 21 i titolari hanno acceso le luci, si sono seduti ai tavoli, alcuni sorseggiando un cocktail, unici avventori. Niente canzoni, niente musiche, solo luci. Oltre 100mila hanno aderito in tutta Italia, 8mila in Lombardia, 1.500 a. Dove i quartierimovida, Navigli, Isola, Porta Venezia si sono rianimati per un'ora, per segnalare la crisi del comparto non tanto a chi li guardava dalle finestre dei palazzi intorno, ma al governo. «Siamo venuti ad accendere la luce, abbiamo affisso la locandina di Risorgiamo Italia il nome dell'iniziativa, lanciata dal Movimento ...