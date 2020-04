Lo stress in gravidanza ha un effetto negativo sullo sviluppo cognitivo del neonato: come impatteranno le condizioni estreme causate dall’emergenza coronavirus? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il ruolo delle esperienze precoci nell’influenzare lo sviluppo del bambino è ormai ampiamente riconosciuto. I risultati delle ricerche più recenti mostrano come anche le esperienze prenatali, che si verificano all’interno dell’ambiente intra-uterino, possano esercitare un impatto sullo sviluppo del feto con possibili conseguenze a lungo termine. La gravidanza rappresenta infatti un periodo di crescita e sviluppo cerebrale straordinario che rende il feto particolarmente vulnerabile agli effetti delle influenze ambientali. In particolar modo, lo stress vissuto dalla futura mamma durante la gravidanza è un fattore in grado di influenzare la crescita, la fisiologia ed il comportamento del neonato. EDI, uno studio longitudinale in collaborazione con la University College London Lo studio EDI (Effetti della Depressione sull’Infante), ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il ruolo delle esperienze precoci nell’influenzare lodel bambino è ormai ampiamente riconosciuto. I risultati delle ricerche più recenti mostranoanche le esperienze prenatali, che si verificano all’interno dell’ambiente intra-uterino, possano esercitare un impattodel feto con possibili conseguenze a lungo termine. Larappresenta infatti un periodo di crescita ecerebrale straordinario che rende il feto particolarmente vulnerabile agli effetti delle influenze ambientali. In particolar modo, lovissuto dalla futura mamma durante laè un fattore in grado di influenzare la crescita, la fisiologia ed il comportamento del. EDI, uno studio longitudinale in collaborazione con la University College London Lo studio EDI (Effetti della Depressione sull’Infante), ...

Messaggio pubblicitario Il manuale diagnostico dei disturbi mentali (DSM 5) ha inserito come specifica di molte patologie psichiatriche l’esordio nel “peripartum” a significare la crescente importanza ...

Film vietati ai minori nel pancione

Per proteggere i piccoli, pellicole strappalacrime o thriller ansiogeni al bando anche in gravidanza. Secondo uno studio giapponese pubblicato sul Journal of Physiological Sciences le emozioni provate ...

