L’Italia è grande: la leggenda di Gaetano Belloni e i trionfi al Giro di Lombardia prima e dopo la Guerra Mondiale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gaetano Belloni, uno dei personaggi più iconici del ciclismo degli anni Venti, è passato alla storia con la fama non troppo lusinghiera di “eterno secondo”. A giustificare l’appellativo, che oggi ci appare piuttosto ingiusto, è stato lo storico duello con Costante Girardengo, il primo Campionissimo del ciclismo italiano, che molto spesso l’ha visto soccombere. Eppure, dando un’occhiata al palmarès di Tano, spuntano in bella mostra il Giro d’Italia 1920, due edizioni della Milano-Sanremo (1917 e 1920), tre Giri di Lombardia (1915, 1918, 1928), oltre ai successi su pista nella Sei Giorni di New York (1922 e 1930) e nella Sei Giorni di Chicago (1929). Non male per un “eterno secondo”. Nato a Pizzighettone, piccolo comune in provincia di Cremona, nel 1892, Tano seguì ben presto la famiglia a Milano, dove fu ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Fabio Basile e quel memorabile ippon d’oro di Rio 2016

