Lino Apicella | i colleghi fanno il saluto militare sotto casa sua | il video

Pasquale "Lino" Apicella aveva solo 37 anni, era un poliziotto e il padre di un figlio di 6 anni e una bimba nata appena 3 mesi fa. Il 27 aprile scorso è rimasto ucciso in uno scontro in macchina con dei criminali, in fuga contromano dopo un tentativo di rapina: poco dopo i colleghi dell'uomo sono andati sotto la sua casa per porgere il saluto commemorativo alla famiglia di Apicella, che in quel momento era in preda alla disperazione per il lutto tanto fresco. Due dei malviventi sono stati arrestati subito ed ora sono accusati di omicidio volontario, mentre altri due sono in stato di fermo. Il saluto dei colleghi militari Le immagini sono state girate dai parenti di Apicella, che nel momento del saluto sono andati sul balcone per guardare le volanti allinearsi sotto casa, accendere le sirene e fare il saluto militare.

