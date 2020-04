Ligue 1 cancellata, il Lille sbotta: «Avvantaggiato chi non ha affrontato il Psg» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gerard Lopez, presidente del Lille, protesta contro la cancellazione della Ligue 1 per l’emergenza Coronavirus. Le sue parole Gerard Lopez, presidente del Lile, ha sbottato sulle pagine di La Voix du Nord. Al numero uno del club non va giù la cancellazione della Ligue 1 (Il Lille sarebbe fuori dalla Champions League per un solo punto). Le sue parole. Lille – «È inaccettabile la fine della stagione al 27° o 28° turno. Guardate le statistiche: nelle ultime dieci stagioni, il 71% dei club ha cambiato posizione di classifica nelle ultime dieci giornate. La corsa finale giova a coloro che sono fisicamente meglio preparati. Il regolamento non prevede un campionato che si interrompe a metà. E poi ci sono altri parametri: il PSG, ad esempio, che ha una media di 2,7 punti a partita. Chi non lo ha affrontato nel ritorno ne trae ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Gerard Lopez, presidente del, protesta contro la cancellazione della1 per l’emergenza Coronavirus. Le sue parole Gerard Lopez, presidente del Lile, hato sulle pagine di La Voix du Nord. Al numero uno del club non va giù la cancellazione della1 (Ilsarebbe fuori dalla Champions League per un solo punto). Le sue parole.– «È inaccettabile la fine della stagione al 27° o 28° turno. Guardate le statistiche: nelle ultime dieci stagioni, il 71% dei club ha cambiato posizione di classifica nelle ultime dieci giornate. La corsa finale giova a coloro che sono fisicamente meglio preparati. Il regolamento non prevede un campionato che si interrompe a metà. E poi ci sono altri parametri: il PSG, ad esempio, che ha una media di 2,7 punti a partita. Chi non lo hanel ritorno ne trae ...

infoitsport : UFFICIALE, Ligue 1 cancellata: Juve direttamente ai quarti di Champions? Lo scenario - elkunaguero10 : Eredivisie cancellata Ligue 1 cancellata Klopp right now: - Primaonline : Stop al calcio francese, Ligue 1 cancellata. Primo dei top 5 campionati europei a chiudere in anticipo. Il ministro… - aleferm71 : ??@giulia_mizzoni? !!!Francia, stop al calcio Ligue 1 cancellata!!!! Quindi la juventus ha passato il turno ?????????? !… - infoitsport : FRANCIA, LIGUE 1 CANCELLATA E ORA TREMA ANCHE IL TOUR -