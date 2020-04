Libia, Haftar si autoproclama capo del Paese. Ue: “Inaccettabile” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cresce l’attenzione del mondo sulla Libia, dopo le dichiarazioni di Khalifa Haftar, autoproclamatosi leader del Paese. Nell’esprimere preoccupazione per le dichiarazioni e i futuri scenari politici, l’Europa ritiene “inaccettabile” quanto espresso dal generale. Haftar si autoproclama leader della Libia Il 27 aprile scorso, riporta l’Ansa, Haftar ha annunciato di essere il capo della Libia su mandato del popolo. Una dichiarazione, rilanciata ai microfoni dell’emittente televisiva al-Hadath, che pesa come un macigno e si impone necessariamente all’attenzione dell’Europa e del mondo intero. Nel suo discorso al Paese, il generale avrebbe sottolineato che quanto dichiarato si innesterebbe nell’alveo di una “risposta” alla chiamata del popolo. Risposta che si cristallizzerebbe in un preoccupante strappo ... Leggi su thesocialpost Libia - Haftar annuncia : “Sono alla guida del Paese”

