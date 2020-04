Libia, Haftar sconfitto a Tripoli autoproclama il golpe. Condanna anche degli alleati Russia ed Egitto (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ha annunciato in un discorso televisivo il golpe, proclamando di aver ricevuto un fantomatico “mandato popolare” a governare tutta la Libia sebbene abbia fallito il proprio assalto a Tripoli e gli stia pure sfuggendo di mano il moncone di parlamento rimasto a Tobruk. Ma le dichiarazioni di Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, sconfitto sul campo e isolato a livello internazionale, sono state Condannate anche dai suoi alleati. Mosca, che appoggia il generale con almeno 1.400 mercenari del russo “Wagner Group“, ha preso le distanze spiegando di “non approvarle” e il Cairo, indicato da rapporti Onu come suo fornitore di armi assieme ai più platealmente attivi Emirati arabi, ha ribadito l'”attaccamento dell’Egitto alla ricerca di una soluzione politica”. Per completare il quadro, gli Usa “si rammaricano” delle ... Leggi su ilfattoquotidiano Libia - Haftar si autoproclama capo del Paese. Ue : “Inaccettabile”

