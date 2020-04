Leo Alexander Robinton | ecco chi è il nuovo fidanzato di Emma Watson

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 29 aprile 2020) «Self-partnered». Che, tradotto in italiano, suona tipo «in coppia con se stessi». Un’espressione singolare, che Emma Watson ha usato appena pochi mesi fa per parlare della sua situazione sentimentale: «Pensavo che “single e felice” fosse una tiritera alla quale nessuno crede davvero», affermava a novembre sulla cover di British Vogue. «Mi ci è voluto molto tempo per imparare a stare da sola, ma ora sono contenta».