Legame tra malattia di Kawasaki e coronavirus: la scoperta dei pediatri dell’ospedale di Bergamo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Legame tra malattia di Kawasaki. I pediatri dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno individuato un Legame tra covid-19 e malattia di Kawasaki, una sindrome infiammatoria che colpisce soprattutto i bambini piccoli e che può portare a conseguenze gravi. L’incidenza di questa patologia, nell’ultimo mese, è stata “30 volte superiore al passato” e secondo i medici ci sono “chiare prove” che il responsabile sia il nuovo coronavirus. Un numero di casi superiore alla media è stato trovato anche in Liguria e Piemonte. Un Legame tra covid-19 e malattia di Kawasaki, una sindrome infiammatoria che colpisce i bambini piccoli e che può avere conseguenze molto serie, è stato individuato dai pediatri dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In un mese i casi riscontrati di questa patologia hanno ... Leggi su limemagazine.eu Il presunto legame tra il Coronavirus e la malattia di Kawasaki nei bambini

Coronavirus - i documentari del regista Massimo Bondielli gratis su Vimeo : "Per non perdere il legame con le persone".

