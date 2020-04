Lega Calcio | niente accordo fra club su ripresa Serie A | comunicato rimandato

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020)A, i presidenti delle squadre iscritte al campionato non hanno trovato l’intesa per laNulla di fatto inA. Lahala pubblicazione delriguardante ladelle attività agonistica, dopo il consiglio tenutosi oggi pomeriggio in videocall. Come riportato da Sky Sport, infatti, i presidenti a capo delle 20 squadre partecipanti al campionato italiano non hanno trovato un. I rappresentanti delle società sono chiamate a trovare una soluzione al più presto. Leggi sunews24.com