Le squadre del ventennio (2000-2020): La Lazio di Cragnotti Campione d'Italia (Di mercoledì 29 aprile 2020) A fine anni '90 e nei primi anni 2000 irrompe sulla scena del calcio Italiano la Lazio. Erano gli anni delle 7 sorelle e della provincia ambiziosa. Il club, presieduto da Cragnotti, compie grandi investimenti. La stagione 1999-2000, quella del centenario, inizia con la conquista della Supercoppa Europea: la Lazio, che vi prese parte avendo vinto l'ultima edizione della Coppe delle Coppe, sconfisse il Manchester United (Campione d'Europa) con una rete di Marcelo Salas. Quella Lazio era formata... Leggi su 90min Le squadre del ventennio (2000-2020) : il Milan di Carlo Ancelotti

Le squadre del ventennio (2000-2020) : il Napoli di Maurizio Sarri

Calcio - si va verso la chiusura della Serie A : mancata assegnazione dello scudetto e campionato a 22 squadre? Gli scenari (Di mercoledì 29 aprile 2020) A fine anni '90 e nei primi anniirrompe sulla scena del calciono la. Erano gli anni delle 7 sorelle e della provincia ambiziosa. Il club, presieduto da, compie grandi investimenti. La stagione 1999-, quella del centenario, inizia con la conquista della Supercoppa Europea: la, che vi prese parte avendo vinto l'ultima edizione della Coppe delle Coppe, sconfisse il Manchester United (d'Europa) con una rete di Marcelo Salas. Quellaera formata...

LegaProOfficial : Medici sociali #LegaPro contrari alla ripresa del campionato: troppo rischioso. Protocollo sanitario di difficile a… - emergenzavvf : #COVID19, prosegue l’allestimento dell’ospedale da campo a Schiavonia (PD). Squadre e autogru dei #vigilidelfuoco a… - bascianoantonio : Perché non rinviare la ripresa del campionato di calcio a settembre? Si potrebbe continuarlo da dove è stato interr… - footballmilan : RT @marcobremb: Io ricordo ancora che Gravina e compagnia volevano far spostare Juve vs Inter al lunedì per poterla giocare con il pubblico… - notrealsebaros : RT @marcobremb: Io ricordo ancora che Gravina e compagnia volevano far spostare Juve vs Inter al lunedì per poterla giocare con il pubblico… -

Ultime Notizie dalla rete : squadre del Bestie nere ai Mondiali: le squadre mai battute dalle big Sky Sport Il calcio in pressing sul governo: la serie A usa l'arma della Spagna, la Figc punta al dialogo

Tutti vogliono mettere il cappello sulla ripartenza della serie A. Questione di consensi. Soprattutto futuri. A qualsiasi livello. Da Palazzo Chigi, alla Lega passando per via Allegri. Una battaglia s ...

Cucchi: “Si va verso la sospensione del campionato”

ROMA- Il noto radiocronista Rai e fedele tifoso biancoceleste, Riccardo Cucchi, ha espresso la sua opinione sulla ripresa del campionato sul suo profilo Twitter: “Credo proprio che dopo Belgio, Olanda ...

Tutti vogliono mettere il cappello sulla ripartenza della serie A. Questione di consensi. Soprattutto futuri. A qualsiasi livello. Da Palazzo Chigi, alla Lega passando per via Allegri. Una battaglia s ...ROMA- Il noto radiocronista Rai e fedele tifoso biancoceleste, Riccardo Cucchi, ha espresso la sua opinione sulla ripresa del campionato sul suo profilo Twitter: “Credo proprio che dopo Belgio, Olanda ...