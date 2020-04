Le regole per i negozi nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito le misure per i negozi nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. fase 2, le misure per gli esercizi commerciali Il sito spiega che nella cosiddetta “fase 2” gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, al fine di limitare e contrastare la circolazione del nuovo Coronavirus e garantire acquisti in sicurezza, devono rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione previste dal decreto del 26 aprile. 1. DISTANZA: Assicurare il mantenimento di un metro di distanza interpersonale in tutte le attività 2. PULIZA DEI LOCALI: Garantire l’igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno 3. ARIA: Mantenere un’adeguata aerazione naturale e il ricambio d’aria 4. IGIENE DELLE MANI: Mettere a disposizione gel igienizzante per la ... Leggi su nextquotidiano Pseudonimi e dati cancellati entro il 31 dicembre 2020 : le regole per l’App immuni

Le regole per l’App Immuni : non sarà obbligatoria e i dati verranno cancellati entro il 31 dicembre 2020

Coronavirus - ecco le regole per l’App Immuni : «Nessun obbligo - privacy tutelata» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito le misure per i2 dell’emergenzaSARS-COV-2 e COVID-19.2, le misure per gli esercizi commerciali Il sito spiega checosiddetta “2” gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, al fine di limitare e contrastare la circolazione del nuovoe garantire acquisti in sicurezza, devono rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione previste dal decreto del 26 aprile. 1. DISTANZA: Assicurare il mantenimento di un metro di distanza interpersonale in tutte le attività 2. PULIZA DEI LOCALI: Garantire l’igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno 3. ARIA: Mantenere un’adeguata aerazione naturale e il ricambio d’aria 4. IGIENE DELLE MANI: Mettere a disposizione gel igienizzante per la ...

Giorgiolaporta : Un bell'assembramento che non rispetta quelle regole che gli italiani stanno osservando da 2 mesi è la scenografia… - borghi_claudio : Mi sa che oggi Marattin con la domanda sul MES e OMT a Banca d'Italia oggi ha imparato una delle prime regole che n… - repubblica : Il Papa: 'Obbediamo alle regole per non far tornare la pandemia' [aggiornamento delle 08:30] - juanne78 : RT @borghi_claudio: Mi sa che oggi Marattin con la domanda sul MES e OMT a Banca d'Italia oggi ha imparato una delle prime regole che nella… - DLA_Piper_Italy : #UpAgain e i grandi temi del lavoro. Il lockdown ha reso necessario ripensare ai concetti di #smartworking,… -

Ultime Notizie dalla rete : regole per Coronavirus, in arrivo le regole per la privacy per il tracciamento dei dati con la app - Politica Agenzia ANSA Il sole porta… code per entrare al mercato, ma fortunatamente la spesa è sprint

SARONNO – E’ arrivata fino all’incrocio con via Carlo Porta la coda di saronnesi in attesa di entrare al mercato cittadino. Se fino alle 10 le presenze sono state minime, al massimo una quindicina di ...

Più corse e mascherina obbligatoria Così si viaggerà sugli autobus

A bordo sempre e solo con la mascherina. Con salita tassativa dalla porta posteriore e discesa da quella centrale. Ci si accomoderà sui sedili lato vetro - quasi mai su quelli lato corridoio - e ci pe ...

SARONNO – E’ arrivata fino all’incrocio con via Carlo Porta la coda di saronnesi in attesa di entrare al mercato cittadino. Se fino alle 10 le presenze sono state minime, al massimo una quindicina di ...A bordo sempre e solo con la mascherina. Con salita tassativa dalla porta posteriore e discesa da quella centrale. Ci si accomoderà sui sedili lato vetro - quasi mai su quelli lato corridoio - e ci pe ...