Le possibili conseguenze delle dichiarazioni di Khalifa Haftar

(Di mercoledì 29 aprile 2020) È stato come lanciare la pallina bianca sul tavolo del biliardo, con tutte le varie altre sfere che dopo il colpo si muovono come impazzite su un tappeto verde sempre più consumato da tante altre partite infinite e senza vincitori. Il discorso televisivo del generaledello scorso lunedì, ha sortito questo effetto in Libia. Solo che al posto del tavolo verde da biliardo, c’è un sabbioso campo di battaglia che dal 2011 assorbe le cicatrici di un conflitto mai domato e mai terminato. Ed al postopalline numerate, ci sono alleati, nemici, gruppi e fazioni che ora provano ad interpretare quanto dichiarato dall’uomo forte della Cirenaica. Le reazioni internazionali I primi effetti in tal senso sono da riscontrarsi a livello internazionale: chi più e chi meno, i principali attori sono rimasti tutti spiazzati dalle affermazioni ...