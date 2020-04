Le disuguaglianze tra regioni europee sono diminuite | in Italia no

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Mentre nel resto d’Europa la differenza tradiminuisce sempre più, l’rimane immobile nella sua disuguaglianza interna. Basta guardare al potere d’acquisto: in Calabria è al 56 per cento, in piena media europea, invece nella provincia di Bolzano triplica al 156 per cento. In Spagna, il Paese per molti aspetti economicamente più simile al nostro, la regione più povera, l’Estremadura, è comunque più ricca di Sicilia, Campania, Calabria, Puglia. Mentre la regione più ricca spagnola, la Comunità di Madrid ha un Pil più basso di Lombardia, Valle d’Aosta, provincia di Trento e di Bolzano. In Francia la regione di Parigi spicca come eccezione in un panorama che in realtà vede le diverseavere un potere d’acquisto piuttosto omogeneo, e persino la Germania, che ha ...