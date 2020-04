L' avvocato del diavolo

Leggi su feedproxy.google

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ho sentito il timore nella voce di Conte che – piaccia o no – non ha avuto fortuna nel suo arrischiato ruolo di Presidente del Consiglio di due consecutivi governi diventati poi l'uno il tragicomico nemico dell'altro. In tutta onestà non so se avrebbe accettato il secondo incarico se avesse potuto sapere cosa ci aspettava. Nessuno di noi oggi può dire in coscienza che non gli sarebbero tremati i polsi di fronte alla situazione che s'è trovato a gestire. Ci sono paragoni impossibili da (...) - Tribuna Libera / Governo, Conte Giuseppe, Coronavirus