L'asteroide "1998 OR2", grande come il Monte Bianco, rischia di sfiorare la Terra: "Potenzialmente pericoloso". Il suo viaggio in diretta (Di mercoledì 29 aprile 2020) Con un diametro di oltre 2 chilometri, è il più grande asteroide del 2020 e viaggia proprio in direzione della Terra, a una distanza che viene considerata potenzialmente "a rischio" anche se la Nasa rassicura: la sua traiettoria è seguita con tutte le attenzioni del caso. Eppure la sua sigla, 1998 OR2, è già celebre sul web, purtroppo associata alla pandemia provocata dal nuovo coronavirus, in un mix tanto improbabile quanto micidiale, che ha diffuso paura e ansia. Non bastava infatti il Covid-19 – hanno ironizzato in molti sui social – anche il passaggio dell'asteroide, previsto il 29 aprile, con il timore di un impatto che astronomi e astrofisici hanno escluso fin dall'inizio. L'asteroide, che nelle prime foto della sua corsa nello spazio suggerisce l'immagine di una mascherina, da settimane viene ...

