Lascerò andare le cose | per quello che sono | per quello che valgono

Non forzerò più le cose ma imparerò dall'acqua a scorrere, nonostante tutto, nonostante tutti. Certo il dolore non si può dimenticare, ma la vita non si ferma qui, ora lo so. E così, impiegherò tutte le forze misteriose che albergano in me per continuare a vivere, accetterò i cambiamenti e anche la fine se è necessario, perché solo così potrò essere di nuovo pronta ad accogliere tutto quello che verrà. E qualunque cosa sarà, la prenderà e la farò mia, perché la vita è troppo breve per aspettare qualcuno che ha deciso di andare via o rimuginare su quello che è stato e che poteva essere. Radunerò tutte le mie energie per dedicarle a me stessa e alle persone che amo, per riappropriarmi delle piccole cose, quelle che mi rendono felici.

