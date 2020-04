L’allarme delle società sportive | in 50 000 sull’orlo della bancarotta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’allarme era già noto, ma esplode con forza in questi giorni. A rischiare la sparizione sono tra le 40.000 e le 50.000 societàin Italia, se non verranno applicate adeguate misure di sostegno da parte del Governo. Il quadro drammatico è riportato dal Sole 24 Ore, che sottolinea come, tra Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione, ci siano 12.5 milioni di tesserati, o comunque affini, al CONI. Due i grandissimi problemi: la quasi totale assenza di ricavi dai diritti televisivi, che il calcio si accaparra in maniera non indifferente, e soprattutto il problema degli incassi da botteghino, a maggior ragione nel caso in cui si dovesse ripartire a porte chiuse. Spiega, sempre al Sole 24 Ore, Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro: “Per questo abbiamo proposto l’introduzione di un incentivo fiscale per premiare le aziende che ...