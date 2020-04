L’agenzia di valutazione del credito Fitch ha declassato il rating dell’Italia a BBB- (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’agenzia di valutazione del credito Fitch, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di rating, ha declassato il rating dell’Italia a BBB- (era BBB), esprimendo preoccupazione per gli effetti del coronavirus sull’economia e sullo stato Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’agenzia didel, una delle tre più influenti al mondo tra quelle che si occupano di, haildell’Italia a BBB- (era BBB), esprimendo preoccupazione per gli effetti del coronavirus sull’economia e sullo stato

