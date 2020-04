L’Afghanistan e la minaccia del coronavirus

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Non sembra esserci tregua per l’Afghanistan, Paese che nel 2019 è entrato nel suo quinto decennio di guerra, dopo che dal 1979 si sono succedute l’invasione sovietica, la guerra civile, il conflitto tra i talebani e l’Alleanza del Nord, l’invasione occidentale, l’insorgenza degli stessi talebani disarcionati dal potere e da ultima l’infiltrazione dell’Isis. Il governo di Kabul è nel caos, in piena crisi di legittimità tra il presidente Ashraf Ghani e lo sfidante alle ultime elezioni Abdullah Abdullah, l’accordo-quadro con i talebani stenta a riportare la pace, l’esercito regolare è fiaccato da malcontenti e divisioni e da ultimo sul Paese sta iniziando a pendere la spada di Damocle del. Il Covid-19 può essere la pietra tombale sulle speranze di rinascita ...