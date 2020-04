La vittoria della Juventus dedicata a Fortunato – 29 aprile 1995 – VIDEO (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il 29 aprile 1995, allo stadio Franchi, la Juventus dedica la vittoria contro la Fiorentina ad Andrea Fortunato, scomparso pochi giorni prima Quella che si presenta allo stadio Artemio Franchi di Firenze, il 29 aprile 1995, è una Juventus col vento in poppa, pronta a vincere il suo 23° titolo nazionale, ma al contempo con la morte nel cuore. Quattro giorni prima, infatti, è morto stroncato dalla leucemia Andrea Fortunato, difensore ventitreenne considerato tra i più promettenti dei primi Anni ’90. Le immagini di Gianluca Vialli e dei suoi compagni, in lacrime il giorno del funerale, monopolizzano la vigilia del match, che verrà dominato dai bianconeri con un importante 4-1. Una vittoria, quella contro la Fiorentina, che darà una spinta ulteriore alla Juventus allenata da Marcello Lippi verso la vittoria finale. Quel giorno, ... Leggi su calcionews24 LETTERA/ Il fallimento della scienza - la vittoria della realtà

