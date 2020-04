La telecamera è spenta ma il microfono no: così una maestra si accorge che un papà picchiava la moglie a casa durante la lezione (Di mercoledì 29 aprile 2020) Didattica a distanza. Un nuovo modo di insegnare con cui migliaia di docenti in tutta Italia si sono dovuto confrontare per continuare le lezioni con gli studenti al tempo del Coronavirus. Stavolta però, la lezione in video conferenza si è rivelata utile ben oltre il mero aspetto culturale: ha permesso ad una mamma di uscire dall’incubo delle violenze domestiche perpetrate dal marito. Donne aggredite: con la ‘quarantena’ forzata molte hanno smesso di denunciare Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 associazioni di settore, forze di Polizia e volontari hanno cercato di potenziare, seppur con modalità differenti date le restrizioni, il sistema d’aiuto a donne vittime di violenza, specie tra le mura domestiche. I dati raccontano di una vera e propria emergenza con denunce e segnalazioni crollate in certi casi anche del 50%. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 aprile 2020) Didattica a distanza. Un nuovo modo di insegnare con cui migliaia di docenti in tutta Italia si sono dovuto confrontare per continuare le lezioni con gli studenti al tempo del Coronavirus. Stavolta però, la lezione in video conferenza si è rivelata utile ben oltre il mero aspetto culturale: ha permesso ad una mamma di uscire dall’incubo delle violenze domestiche perpetrate dal marito. Donne aggredite: con la ‘quarantena’ forzata molte hanno smesso di denunciare Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 associazioni di settore, forze di Polizia e volontari hanno cercato di potenziare, seppur con modalità differenti date le restrizioni, il sistema d’aiuto a donne vittime di violenza, specie tra le mura domestiche. I dati raccontano di una vera e propria emergenza con denunce e segnalazioni crollate in certi casi anche del 50%. ...

(ANSA) - BARI, 20 APR - Sono quasi certamente di natura dolosa i due incendi che la notte scorsa hanno danneggiato l'auto di un commerciante nel Foggiano e altre tre vetture a Gravina, nel Barese, dov ...

Il mono del gossip torna a concentrarsi su quello che è la relazione tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. La coppia sta davvero attraversando un momento difficile lontano dai riflettori della ...

