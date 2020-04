La Spagna riapre Formentera subito. Ma sarà quasi impossibile arrivarci (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Spagna si avvia, come il resto dell’Europa, a riaprire i battenti per far fronte alla minaccia economica che, dopo quella sanitaria, rischia di mettere in ginocchio il Paese. E sarà anche qui un’apertura graduale, “per fasi” e “asimmetrica” rispetto alle diverse zone del territorio, fino ad arrivare a “una nuova normalità” prevista non prima della fine di giugno.A illustrare la ‘desescalada’, la road map approvata dal Consiglio dei ministri verso la fine del confinamento, è stato il premier Pedro Sanchez in una conferenza stampa alla Moncloa.La prima fase di allentamento delle misure di contrasto al virus prenderà il via lunedì 11 maggio (ad eccezione delle isole di Formentera, Gomera, La Graciosa ed El Hierro dove inizierà prima, il 4), quando potranno aprire alcuni piccoli commerci ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - la Spagna riapre le aziende non essenziali. Le indicazioni del governo : “Distanziamento - pulizia delle mani e sanificazione”

La Spagna azzarda e riapre. Berlino riparte dalle scuole

Coronavirus - nel mondo oltre 1 - 85 milioni di positivi. A New York superati 10 mila morti - Spagna riapre cantieri e fabbriche (Di mercoledì 29 aprile 2020) Lasi avvia, come il resto dell’Europa, a riaprire i battenti per far fronte alla minaccia economica che, dopo quella sanitaria, rischia di mettere in ginocchio il Paese. E sarà anche qui un’apertura graduale, “per fasi” e “asimmetrica” rispetto alle diverse zone del territorio, fino ad arrivare a “una nuova normalità” prevista non prima della fine di giugno.A illustrare la ‘desescalada’, la road map approvata dal Consiglio dei ministri verso la fine del confinamento, è stato il premier Pedro Sanchez in una conferenza stampa alla Moncloa.La prima fase di allentamento delle misure di contrasto al virus prenderà il via lunedì 11 maggio (ad eccezione delle isole di, Gomera, La Graciosa ed El Hierro dove inizierà prima, il 4), quando potranno aprire alcuni piccoli commerci ...

tg2rai : Torna a salire il tasso di contagio in #Germania dopo la fine del #lockdown. La #Francia l'undici maggio riapre asi… - mirkocalemme : +++La #Spagna riapre: allenamenti dal 4 maggio, #LaLiga ritorna da inizio giugno+++ - gallintermedia : RT @HuffPostItalia: La Spagna riapre Formentera subito. Ma è quasi impossibile arrivarci - HuffPostItalia : La Spagna riapre Formentera subito. Ma è quasi impossibile arrivarci - ZiaLulli1 : La Francia come la Spagna riapre dividendosi in verde e rossa, più colpita dall’epidemia e dunque con un’uscita dal… -