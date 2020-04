La “soluzione” dell’economista tedesco | “Gli italiani sono più ricchi di noi | basta una

Leggi su newnotizie

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’economistaDaniel Stelter ha suggerito all’Italia una patrimoniale attraverso la quale coprire il debito causato dal Coronavirus. Da settimane il governo italiano si batte in campo europeo per convincere i Paesi membri dell’Unione a rilasciare dei finanziamenti utili a far ripartire l’economia italiana ed europea dopo i mesi di quarantena. L’idea di partenza era … L'articolo La “soluzione” dell’economista: “Glipiùdi noi,una patrimoniale” NewNotizie.it.