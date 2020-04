La sfida del turismo post pandemia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Rilanciare e rifondare il turismo, uno dei settori trainanti dell’economia italiana. Sono queste lesfide che aspettano gli attori del travel non appena sarà passata l’emergenza coronavirus. Il settore dei viaggi è stato sin da subito quello più colpito dalla crisi sanitaria, sociale ed economica che ha investito non solo l’Italia ma il mondo intero, quello che ha subito e che subirà le perdite più ingenti derivanti anche dal propagarsi dell’epidemia nei Paesi esteri. LEGGI ANCHE >>> Come viaggeremo nel post coronavirus È inutile far finta di nulla, fino a che non ci sarà un vaccino saremo in un limbo e saremo soggetti a limitazioni più o meno importanti che incideranno sicuramente sulle nostre scelte di viaggio anche quando saremo liberi di muoverci per il nostro Bel Paese. Cambieranno le ... Leggi su giornalettismo Il Napoli sfida ancora Ancelotti : caccia a un forte centrocampista della Serie A

Alle 21 bar e ristoranti di tutta la provincia di Siracusa, così come in tutta Italia, hanno acceso le loro luci per sensibilizzare sulla chiusura forzata causa Coronavirus Puntualissimi. Nonostante l ...

Cgmwelfare punta avanzata per cambiamenti sociali duraturi

E lo è ancora di più ai tempi del Covid-19. Cgm, la più grande rete cooperativa in Italia, ha colto questa sfida realizzando cgmwelfare una piattaforma con diverse funzioni, adattabile a diversi ...

