La ristorazione può restare aperta il 1°Maggio per la consegna a domicilio

Tempo di lettura: < 1 minuto Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-2019 ricorda che il prossimo 1° Maggio le attività di ristorazione (fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie), possono restare aperte con le modalità stabilite dall'ordinanza precedente, quindi per l'attività di consegna a domicilio.

