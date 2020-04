La ricerca della felicità: la vera storia che ha ispirato il film con Will Smith (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ne 'La ricerca della felicità' Will Smith interpreta la vera storia di Chris Gardner: un padre single, prima senzatetto e poi uomo d'affari e oratore motivazionale di successo La ricerca della felicità, il capolavoro di Gabriele Muccino con Will Smith e suo figlio Jaden, è un film basato su una storia vera, quella di un uomo di nome Christopher Gardner. Il protagonista del film vive a San Francisco cercando di sbarcare il lunario vendendo una partita di scanner, acquistata con i risparmi di una vita, per poter riuscire a costruire un futuro per lui e per il suo bambino di cinque anni. Le vicende del film sono estremamente simili alla realtà. All'inizio degli anni '80 Chris Gardner aveva un sogno ma riusciva a malapena a guadagnare abbastanza per ... Leggi su movieplayer Festa della Mamma : torna l’Azalea della Ricerca Airc e… sboccia online

La Ricerca della Felicità - trama e trailer del film in onda mercoledì 29 aprile su IRIS

Covid-19 - da Menarini nuova tecnologia a supporto della ricerca (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ne 'Lafelicità'interpreta ladi Chris Gardner: un padre single, prima senzatetto e poi uomo d'affari e oratore motivazionale di successo Lafelicità, il capolavoro di Gabriele Muccino cone suo figlio Jaden, è unbasato su una, quella di un uomo di nome Christopher Gardner. Il protagonista delvive a San Francisco cercando di sbarcare il lunario vendendo una partita di scanner, acquistata con i risparmi di una vita, per poter riuscire a costruire un futuro per lui e per il suo bambino di cinque anni. Le vicende delsono estremamente simili alla realtà. All'inizio degli anni '80 Chris Gardner aveva un sogno ma riusciva a malapena a guadagnare abbastanza per ...

ClaMarchisio8 : L’Azalea della Ricerca torna per la Festa della Mamma. Per la prima volta in trentasei anni non sarà distribuita in… - agorarai : 'Questa pandemia svela molti ambiti nei quali avevamo rinunciato a essere collettività. Lo Stato si deve fare caric… - davidallegranti : Ora gli elicotteri della Guardia di Finanza andranno alla ricerca degli affetti stabili - fisco24_info : Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: novità fiscali analizzate dai Commercialisti alla luce della prassi ammini… - andreamagro74 : RT @Deputatipd: Maestro dell'incoerenza, leader della filosofia dei due pesi e delle due misure. Salvini vorrebbe evitare la ricerca di ver… -