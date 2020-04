La Regione cancella il video del Consiglio flop D’Amelio | “Stop a diretta” Caldoro | “Si

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIldella seduta () delregionale della Campania sparisce dal sito della. Decisione gravissima, che impedisce ai cittadini di rivedere le brevi fasi dell’assemblea regionale. E la trasparenza? Zero. I consiglieri regionali della Campania, alle prese con la nuova modalità di seduta telematica, hanno paura che le gaffe siano viste dai campani. Chi ha autorizzato lazione del? La presidente Rosetta D’Amelio ha dato disposizioni di far sparire le immagini? Intanto per la seduta in programma domani, il presidente dellae delvogliono imporre lo stop alla diretta. Si dissocia il capo dell’opposizione Stefanoche in una lettera alla presidenza chiede che si vada in Aula (come in Parlamento) per una seduta pubblica. L'articolo Laildel...