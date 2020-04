La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di mercoledì 29 aprile 2020 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Regna ancora la polemica in Serie A in vista di una eventuale ripartenza. Da una parte la Lega Serie A pressa per riprendere gli allenamenti e riportare in campo le squadre, dall'altra parte il Governo frena su questa ipotesi, temporeggiando e creando un po' di malumore anche tra i calciatori. Per questo motivo si sta già valutando il Piano B per una eventuale interruzione definitiva del campionato. Per quanto riguarda il calciomercato invece Gonzalo Higuain non mette in dubbio la sua... Leggi su 90min Rassegna stampa del 29 aprile : le prime pagine dei quotidiani

La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di martedì 28 aprile 2020

