La piazza di Salvini è un flop. Scaricato dalla Meloni cresce il dissenso nella Lega. In caduta libera sui Social. Mentre nel Carroccio si rafforza l’asse Zaia-Giorgetti (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Non bisogna organizzare i propri piani in base a ciò che il nemico potrebbe fare, ma alla propria preparazione”, scriveva nel V secolo avanti Cristo il generale Sun Tzu nel suo celebre trattato di strategia militare. Perché la guerra è un’arte ma lo è anche la politica. E va da sé che la preparazione però la si debba avere, insieme ad una giusta dose di coerenza, lucidità e capacità di connettersi con le base sociale con la quale ci si confronta. Tutte caratteristiche che Matteo Salvini da mesi sembra aver smarrito per strada. Soprattutto l’autorevolezza del leader che è in grado di trascinare e fare in modo che i propri obiettivi diventino condivisi: ebbene il Capitano ha fallito anche il suo ultimo tentativo di sparigliare le carte, di lanciare l’idea vincente, di contrastare efficacemente il ... Leggi su lanotiziagiornale Salvini sfotte Meloni che va in piazza per un quarto d’ora

