La parodia di De Luca che canta il brano di Frankie Hi NRG MC Web impazzito | VIDEO

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) “Resterete senza fiato! Quello che DJ Stile ha fatto è da pelle d’oca… Vedere per credere!”, l’endorsement arriva direttamente dal rapperHI-NRG MC su Twitter. Si riferisce alpostato da Federico Ferretti, ai più conosciuto come “Dj Stile”, in cui l’hit del 1997 diQuelli che benpensano è interpretato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, usando frammenti dei suoi discorsi. Non si tratta di una trovata del Presidente della Regione Campania per avvicinarsi agli amanti del rap anni Novanta, ma di un “deep-fake” di assoluto pregio. Neloriginaleguidava un taxi per le strade di Roma ora con vari passeggeri, ora con a fianco Riccardo Sinigallia, cheva il ritornello. Nel, che ricalca perfettamente la clip originale del, il volto del ...