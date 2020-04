La nave "volante" sul mare della Nuova Zelanda (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una imbarcazione sembra fluttuare sopra il mare vicino al monte Maunganui, in Nuova Zelanda. Un ufo? In realtà si tratta di una "Fata Morgana", una illusione ottica molto suggestiva per chi osserva l'orizzonte. La protesta a Lampedusa, stop sbarchi migranti Protesta dei cittadini davanti al comune dell'isola questa mattina contro gli sbarchi. ...Palla di fuoco nei cieli della Florida. Ufo o stella? video NoneUfo: avvistamento sui cieli dell'Azerbaijan video None Leggi su panorama (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una imbarcazione sembra fluttuare sopra ilvicino al monte Maunganui, in. Un ufo? In realtà si tratta di una "Fata Morgana", una illusione ottica molto suggestiva per chi osserva l'orizzonte. La protesta a Lampedusa, stop sbarchi migranti Protesta dei cittadini davanti al comune dell'isola questa mattina contro gli sbarchi. ...Palla di fuoco nei cieliFlorida. Ufo o stella? video NoneUfo: avvistamento sui cieli dell'Azerbaijan video None

Il video è stato girato a Mount Maunganui, Nuova Zelanda. Si vede una nave che «galleggia» in aria, un effetto ottico particolarmente suggestivo. La spiegazione è legata alle temperature: quando scend ...

