La malattia di Kawasaki e il legame con il coronavirus: preoccupazione a Bergamo (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’allarme sembra essere partito da uno studio portato avanti in Regno Unito ma purtroppo potrebbe riguardare anche la nostra Italia. Parliamo di una nuova sintomatologia che si presenta nei bambini da qualche mese, dopo che il coronavirus ha invaso il mondo. I bambini sembrano essere protetti dal virus, sono pochi ad ammalarsi e quelli morti a causa del covid 19 sono pochissimi in tutto il mondo. Ma c’è un sospetto: un possibile legame tra coronavirus e malattia di Kawasaki. Un sospetto che preoccupa i pediatri di tutto il mondo. E nelle ultime ore purtroppo, si parla di coronavirus e di malattia di Kawasaki anche nel nostro paese: nella provincia di Bergamo infatti ci sarebbero molti casi anomali che riguardano proprio i bambini. Ma facciamo ordine iniziando a comprendere di che cosa si stata parlando. CHE COS’E’ LA malattia DI Kawasaki ... Leggi su ultimenotizieflash La malattia di Kawasaki dei bambini. Il pediatra : “In Italia abbiamo aspettato per non fare terrorismo”

