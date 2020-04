La malattia di Kawasaki dei bambini. Il pediatra: “In Italia abbiamo aspettato per non fare terrorismo” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Coronavirus e malattia di Kawasaki nei bambini in Italia La misteriosa sindrome legata al Coronavirus che colpisce i bambini nel Regno Unito preoccupa anche l’Italia. La Società Italiana di pediatria ha scritto infatti una lettera a 11mila pediatri per chiedere di stare all’erta: “Nelle ultime settimane è stato osservato, in particolar modo nelle zone del paese più colpite dall’epidemia da Sars-Cov-2 – scrive Angelo Ravelli, segretario del gruppo di studio di Reumatologia della Società Italiana di Pediatria – un aumento della frequenza di bambini affetti da malattia di Kawasaki“. Cos’è la malattia di Kawasaki La malattia di Kawasaki è un’infiammazione dei vasi sanguigni che può coinvolgere le arterie del cuore fino a dilatarle. E’ una vasculite che colpisce i bambini sotto i 10 ... Leggi su tpi Coronavirus e malattia di Kawasaki? Boom di casi tra i bambini

