La Lega occupa il Parlamento | presidio senza FdI e Forza Italia

Leggi su bufale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ci segnalano i nostri contatti una notizia fresca: lail. “Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere infino a che dal governo non arriveranno risposte concrete aglini su: mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, soldi veri a commercianti e imprenditori, certezze per le famiglie coi figli a casa e le scuole chiuse, sospensione vera dei mutui, sostegno per affitti e bollette, mafiosi da riportare in carcere. Glini si sono dimostrati anche in emergenza un grande popolo, adesso meritano fiducia e protezione” Dichiara il loro leader Matteo Salvini, precisando come la sua protesta non andrà ad impattare in alcun modo le attività Parlamentari. “Non rallenteremo, né impediremo il regolare svolgimento dei lavori programmati – spiegano dal ...