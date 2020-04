La guerra tra banche e Governo sul Decreto Liquidità (Di mercoledì 29 aprile 2020) I soldi del Decreto liquidità non arrivano e l'imprenditore con chi deve prendersela: con il Governo o con le banche? Bella domanda. Ieri, 28 aprile, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la sua visita a Lodi, ha chiesto alle banche "un atto d'amore", cioè "facciano un grande sforzo per erogare liquidità alle imprese che hanno bisogno. Venite incontro a queste richieste". "Più che un atto d'amore ci vogliono regole più chiare e una politica che spinga le banche verso una maggiore consapevolezza" commenta Francesco Napoli, vicepresidente nazionale della Confapi, organizzazione che rappresenta 90 mila piccole imprese con un milione di dipendenti. "E occorre che il Governo e l'Antitrust vigilino sul sistema del credito per scongiurare comportamenti scorretti" aggiunge Napoli.In piena crisi Coronavirus le imprese svizzere o tedesche hanno ... Leggi su panorama Renzo Arbore/ "Mi turba la morte ma vivere la guerra è un'altra cosa"

E’ guerra tra commercianti e comitati civici

