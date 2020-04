La grande guerra dell’oro nero

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il crollo del prezzo del petrolio è uno degli elementi più importanti per comprendere al portata storica dei grandi cambiamenti in corso in questo 2020. Il processo era iniziato già da diversi mesi, ma il picco negativo di questi giorni con addirittura la prima storica giornata in negativo del Wti (l’indicatore dei prezzi per il Nord America) ha segnato un capitolo fondamentale. Per la prima volta il petrolio veniva scambiato in una sorta di processo inverso: non pagavano gli acquirenti, ma i venditori, che si trovano a dover gestire un mare di oroinvenduto col rischio di vedere i propri depositi stracolmi. Il tonfo in negativo della terza settimana di aprile è nato proprio per questo allarme: l’Energy Information Administration degli Stati Uniti aveva iniziato a parlare del rischio di vedere esaurita la capacità di stoccaggio ...