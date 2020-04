La focaccia sardenaira | ricetta in diretta con Fulvio Marino e Federico Quaranta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Ancora unaper unagolosa ed è ladellacheha preparato coninInstagram. Tante le ricette Instagram con cui scoprire tutti i segreti per fare pizze, pane, ciambelloni, tarallini, biscotti e ovviamente le focacce. Come sempreci consiglia le farine giuste per un risultato perfetto. Date un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprire tutto nel dettaglio. Ogni giorno con l’esperto in farine e impasti lievitati possiamo davvero imparare tanto, anche la cottura di pizze, pane e focacce fatte in casa. Scopriamo insieme ladi oggi in omaggio alla Liguria, ladellafatta con. LADELLADI– RICETTE INSTAGRAM Ingredienti: 500 g di farina tipo 0 bio, ...