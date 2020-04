La Federcalcio francese: «La Ligue 1 valuti come ripartire nel 20/21» (Di mercoledì 29 aprile 2020) In seguito alla decisione del governo francese, comunica ieri dal presidente Édouard Philippe, di non riprendere le competizioni professionistiche, la Federcalcio francese ha riunito il proprio comitato esecutivo per prendere atto del provvedimento varato dai vertici nazionali e studiare gli sviluppi per il football transalpino. La FFF ha rilasciato un comunicato nel quale dichiara di … L'articolo La Federcalcio francese: «La Ligue 1 valuti come ripartire nel 20/21» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Presidente Federcalcio francese : «Impossibile concludere i campionati entro il 30 giugno» (Di mercoledì 29 aprile 2020) In seguito alla decisione del governo, comunica ieri dal presidente Édouard Philippe, di non riprendere le competizioni professionistiche, laha riunito il proprio comitato esecutivo per prendere atto del provvedimento varato dai vertici nazionali e studiare gli sviluppi per il football transalpino. La FFF ha rilasciato un comunicato nel quale dichiara di … L'articolo La: «Lanel 20/21» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pasqual24320045 : RT @CalcioFinanza: La Federcalcio francese: «La Ligue 1 valuti come ripartire nel 20/21» - CalcioFinanza : La Federcalcio francese: «La Ligue 1 valuti come ripartire nel 20/21» - IlBlogdiAndy : La Federcalcio Francese accetta la decisione del Governo di chiudere definitivamente la stagione 2019-2020 - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: La Federcalcio francese ha stabilito che la stagione finisce qui: Ligue 1 e Ligue 2 non riprenderanno. Si tornerà a gioca… - CB_Ignoranza : La Federcalcio francese ha stabilito che la stagione finisce qui: Ligue 1 e Ligue 2 non riprenderanno. Si tornerà a… -