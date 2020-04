La denuncia di Musumeci: inadempienze riguardo alle misure di distanziamento sociale sugli aerei dalla Sicilia verso Roma (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Governatore siciliano Nello Musumeci su facebook ha postato una foto denuncia. “Mi segnalano gravi inadempienze da parte di Alitalia riguardo alle misure di distanziamento sociale sugli aerei dalla Sicilia verso la Capitale. In particolare, sul volo Catania-Roma di stamane sarebbero stati imbarcati ben 96 passeggeri, senza la possibilità, dunque, di potere usufruire degli spazi adeguati che l’emergenza sanitaria impone. Mi auguro che si sia trattato di un episodio isolato, sia pure deplorevole e ingiustificabile. Anche perché, invece, sul successivo volo di collegamento da Fiumicino per Milano è stato utilizzato un aereo più grande che ha consentito ai passeggeri di viaggiare più distanziati”. “Non si spiegherebbero, altrimenti e reiterate imposizioni delle misure stringenti per contrastare il diffondersi della pandemia. ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Governatore siciliano Nellosu facebook ha postato una foto. “Mi segnalano gravida parte di Alitaliadisugli aerei dalla Sicilia verso la Capitale. In particolare, sul volo Catania-Roma di stamane sarebbero stati imbarcati ben 96 passeggeri, senza la possibilità, dunque, di potere usufruire degli spazi adeguati che l’emergenza sanitaria impone. Mi auguro che si sia trattato di un episodio isolato, sia pure deplorevole e ingiustificabile. Anche perché, invece, sul successivo volo di collegamento da Fiumicino per Milano è stato utilizzato un aereo più grande che ha consentito ai passeggeri di viaggiare più distanziati”. “Non si spiegherebbero, altrimenti e reiterate imposizioni dellestringenti per contrastare il diffondersi della pandemia. ...

