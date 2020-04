La cultura in quarantena – Dimitri Sonzogni: “fare rete, muoversi, pensare, reinventarsi” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Insieme a Giulia Spallino – compagna nella vita e nel lavoro – si occupa del locale in via Carducci e ha inventato Clamore, l’Esposizione Universale del Musicista Orobico. In queste settimane partecipa a Superbergamo: “cerco di tenermi impegnato dando una mano a chi ne ha più bisogno di me” Leggi su ecodibergamo La cultura in quarantena – Silvia Briozzo : “ci sarebbe da incontrarci - carbonari - e gettare le basi di un nuovo destino”

LA CULTURA IN QUARANTENA

Mi chiamo Silvia Briozzo. Ho 52 anni e lavoro in teatro e per il teatro da quando ne avevo 21. Come attrice sono molto brava a fare ridere. Ho sempre amato i personaggi estremi e fragili. E questo amo ...

Progetto Quarantena Tour, uno streaming in prima linea

Savona. In questi tempi di isolamento termico per via del Covid-19, la band savonese Lady Lazarus, composta da Marcello Stefanello e Gabriele Santucci insieme a Lorenza Saettone, ha pensato di allegge ...

