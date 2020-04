La Costituzione è sospesa Parola di Paolo Mieli | a cosa deve fare molta

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Da più parti, Giuseppe Conte viene accusato di violare la. Si parla delle limitazioni alle libertà personali di fatto confermate nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Troppo, secondo molti autorevoli commentatori. E il tema era dibattuto anche a DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7, dove tra gli ospiti c'era, che di fatto conferma: "Lain una situazione come questa", va dritto al punto lo storico. Poi, però aggiunge: "Se si apre bisogna essere convinti che non si richiuda, senza andirivieni che raddoppierebbero la carestia". Una sorta di monito a Giuseppe Conte: facciaattenzione alle sue prossime mosse.

Affaritaliani : Denunciato il premier Conte. Alto tradimento della Costituzione - Capezzone : +Supersintesi+ Avendo sospeso i loro weekend a Capalbio, pensano che sia stata sospesa anche la Costituzione. Avend… - borghi_claudio : Ero occupato a comprare i jeans e non ho sentito uno che soavemente a #quartarepubblica ha detto che 'massì, la cos… - Giorgiolaporta : RT @Giorgiolaporta: #Renzi tiri fuori le palle: se il #Governo sta violando la #Costituzione gli tolga la #fiducia. Se sei deteterminante p… - RitaCrocifoglio : RT @borghi_claudio: Mieli: 'è ovvio che la Costituzione è sospesa'. Ma qui siamo al delirio #DiMartedi

