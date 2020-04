La Compagnia del Cigno: quante puntate, durata episodi (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Compagnia del Cigno: quante puntate, durata episodi Da oggi, 29 aprile 2020, su Rai 2 va in onda (in replica) La Compagnia del Cigno, fortunata serie tv campione d’ascolti su Rai 1 con nel cast Alessio Boni e Anna Valle. Ma quante puntate sono previste per La Compagnia del Cigno in onda in replica su Rai 2? Quanto durano gli episodi? Quando finisce? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La Compagnia del Cigno ci terrà Compagnia per sei prime serate con altrettante puntate (6) e dodici episodi dalla durata di circa 50 minuti l’uno. La serie tv sarà trasmessa da oggi, 29 aprile, per sei mercoledì consecutivi. Salvo cambi di programma (che in tempo di coronvirus sono dietro l’angolo), quindi, le puntate de La Compagnia del Cigno andranno in onda nelle seguenti date: Prima puntata: oggi, mercoledì 29 aprile 2020 Seconda puntata: ... Leggi su tpi LA COMPAGNIA DEL CIGNO/ Anticipazioni 29 aprile : una prova difficile per Matteo

La compagnia del cigno : la trama della fiction in replica su Rai 2

