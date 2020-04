La Compagnia del Cigno in replica su Rai2: cast, trama e anticipazioni della serie di Ivan Cotroneo con Alessio Boni (Di mercoledì 29 aprile 2020) La Compagnia del Cigno torna in replica su Rai2 da oggi, 29 aprile, per la gioia di tutti coloro che amano la musica ma anche le interpretazioni di Alessio Boni e la magistrale mente di Ivan Cotroneo. Sono questi i due nomi che hanno permesso il successo della serie al suo primo passaggio su Rai1 e, in particolare, se uno ha fatto il bel tempo dietro le quinte, l'altro lo ha fatto davanti alla macchina da presa insieme ad Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude e Dino Abbrescia.L'appuntamento è fissato per oggi alle 21.10 con i primi due episodi della prima stagione ( ne è stata già annunciata una seconda) dal titolo L'arrivo di Matteo e Nascita della Compagnia in cui Matteo ... Leggi su optimagazine “La compagnia del cigno” in replica su Rai2 – Anticipazioni prima puntata

Stasera in tv fiction – La Compagnia Del Cigno : cast - trama puntate 1 e 2

